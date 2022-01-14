روسيا تفكك مجموعة لبرامج الفدية بطلب من الولايات المتحدة

2022/01/14 | 17:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، تفكيك أنشطة مجموعة "ريفيل هاكر" في عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد بناءً على طلب الجانب الأمريكي.

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