سلطة الطيران المدني عن ارتفاع الإصابات بكورونا: لا تعليق للرحلات

2022/01/14 | 17:53 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي تعليق للرحلات في البلاد، فيما أكدت أنها تنفذ جميع القرارات الصادرة من الجهات العليا.وقال المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان، إن “سلطة الطيران مؤسسة تنفيذية وتنفذ جميع القرارات الصادرة من الجهات العليا”، مشيرا إلى أن “اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أصدرت قرارات عديدة، […]

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