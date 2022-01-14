الحرس الثوري يعلن نجاح تجربة على صاروخ يعمل بالوقود الصلب

2022/01/14 | 17:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، نجاح تجربة على صاروخ محركه يعمل بالوقود الصلب وقادر على نقل أقمار اصطناعية.

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ونشر الحرس الثوري مقطع فيديو يُظهر تجربة ناجحة، بحسب قوله، على محرك الدفع الرئيسي للصاروخ.



وأشار إلى أن هذه التجربة أُجريت الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء عن حاجي زاده قوله "إنها المرة الأولى التي تستخدم فيها إيران صاروخًا يعمل بالوقود الصلب بدلًا من صاروخ يعمل بالوقود السائل الذي كان يُستخدم خلال العامين الماضيين".

وأضاف "بات بإمكان إيران إرسال مزيج من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء".

ويمكن الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب أن تُستخدم بقاذفات محمولة، أما الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب الصافي فهي مرتبطة بشكل أساسي بالأنظمة الصاروخية البالستية.

وأكد الجنرال، وفق ما جاء على "إرنا"، أن "الأقمار الاصطناعية الإيرانية الجديدة مؤلفة من أجسام مركبة غير معدنية مع محرّكات ثابتة، ما سيزيد أكثر قوة الصاروخ وسيخفض التكاليف".

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