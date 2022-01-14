ارتفاع الإصابات بالجائحة يزيد التصريحات.. سلطة الطيران تتحدث عن تعليق الرحلات

2022/01/14 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي تعليق للرحلات في البلاد، فيما أكدت أنها تنفذ جميع القرارات الصادرة من الجهات العليا.وقال المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان بحسب الإعلام الرسمي، إن "سلطة الطيران مؤسسة تنفيذية وتنفذ جميع القرارات الصادرة من الجهات العليا"، مشيرا إلى أن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية أصدرت قرارات عديدة، بينها وجهت تعليمات للمسافرين المغادرين والقادمين وبعد صدور الكتاب الرسمي، ستشعر سلطة الطيران العراقي الشركات بإبراز بطاقة التلقيح الدولية للمغادرين والوافدين مع فحص (PCR) قبل الرحلة بـ (72) ساعة".وأكد أنه "لا تعليق للرحلات وفقاً للتعليمات والتوجيهات".يشار إلى أن مؤشر الإصابات في العراق خلال الأيام الأخيرة يسجل ارتفاعاً كبيراً، بحصيلة بلغت 3266 حالة خلال هذا اليوم والتي لم تسجلها منذ أشهر.

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