دمرت الشباب والمبادئ.. خبير قانوني يكشف إمكانية حجب

2022/01/14 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، مشروع قانون حجب المواقع الاباحية، مشيرا الى امكانية حجبها بقرار من مجلس الوزراء أو لجنة عليا ممثلة بها هيئة الإعلام أو وزارة الاتصالات.

وقال التميمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "يمكن حجبها بتشريع قانون من البرلمان والأسباب الموجبة للتشريع هو طبيعة المجتمع العراقي الإسلامي واثر هذه المواقع في تدمير الشباب على المدى البعيد".

واسار الى انه "من يعترض على هذا الحجب بحجة الحرية الشخصية الواردة في المادة ٣٨ دستور فإن ذلك مردود علية لان المادة ٣٨ اشترطت ان لا يتعارض ذلك اي الحرية الشخصيه مع الآداب العامة والنظام العام والأخلاق وعدم التهتك هي من النظام العام وكذلك مبادئ الإسلام من النظام العام".

وعد انه "من أسباب أو نتائج هذه المواقع كثرة الطلاق والاعتداءات الجنسية والاغتصاب والانتحار والقتل الجماعي اذ يحتاج هذا القانون اذا ماشرع إلى حملة تثقيف في الإعلام والمدارس ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني".

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