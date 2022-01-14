بمباركة إيرانية - فرنسية.. الإطار التنسيقي يفصح عن

2022/01/14 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشف الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، عن الشخصية المرشحة لرئاسة الوزراء وبمباركة إيرانية فرنسية، لافتا الى لقاء مرتقب وعودة للحوار مع التيار الصدري في ايران بوساطة احد الأطراف.

وقال القيادي الإطار التنسيقي عائد الهلالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك اطراف وسيطة دخلت بين الاطار والتيار وبتوجيه من الصدريين".

وأضاف انه "من الممكن ان يكون هناك لقاء بين الطرفين فضلا عن وجود وفود ستذهب إلى إيران"، مشيرا الى "وجود شخصية رشحت لتولي رئاسة الوزراء وهو عبد الامير التميمي وبمباركة إيرانية وفرنسية لتولي هذه الشخصية لرئاسة الحكومة".

وبين الهلالي ان "إيران تريد لملمة الوضع والتقارب مع الحلبوسي وهذا ماوضح من خلال مباركتها له ودعوته لزيارتها"، مبينا ان "ايران لاتريد ان يذهب الحلبوسي لطرف اخر".

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