سلطة الطيران تتحدث عن تعليق الرحلات بسبب الجائحة

2022/01/14 | 17:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي تعليق للرحلات في البلاد، فيما أكدت أنها تنفذ جميع القرارات الصادرة من الجهات العليا.وقال المتحدث باسم السلطة جهاد الديوان بحسب الإعلام الرسمي، إن “سلطة الطيران مؤسسة تنفيذية وتنفذ جميع القرارات الصادرة من الجهات العليا”، مشيرا إلى أن “اللجنة العليا للصحة …

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