2022/01/14 | 18:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، القبض على ارهابي وضبط عشرات العبوات في الانبار.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تنفيذا لمنهجها في تعقب وملاحقة خلايا فلول داعش الارهابي والوصول الى مخلفات اسلحته واعتدته وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع […]

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