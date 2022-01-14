خبير قانوني يتحدث إمكانية عن حجب المواقع الإباحية في العراق

2022/01/14 | 18:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، مشروع قانون حجب المواقع الاباحية، مشيرا الى امكانية حجبها بقرار من مجلس الوزراء أو لجنة عليا ممثلة بها هيئة الإعلام أو وزارة الاتصالات.وقال التميمي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “يمكن حجبها بتشريع قانون من البرلمان والأسباب الموجبة للتشريع هو طبيعة المجتمع …

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