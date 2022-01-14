عقب هجوم إلكتروني..

2022/01/14 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الجمعة، أن الحلف سيوقّع مع أوكرانيا اتفاقًا لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الهجمات الإلكترونية، ما سيمنح كييف حق الوصول إلى خبرة الحلفاء في مكافحة "البرامج الخبيثة".

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