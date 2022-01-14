الاستخبارات العسكرية تطيح بـ”إرهابي” وتضبط عشرات العبوات في الانبار

2022/01/14 | 18:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، إلقاء القبض على “إرهابي” وضبط عشرات العبوات في الانبار.وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أنه “تنفيذا لمنهجها في تعقب وملاحقة خلايا فلول داعش الارهابي والوصول الى مخلفات اسلحته واعتدته، وبمعلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة احد مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، وبالتنسيق مع استخبارات […]

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