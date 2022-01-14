السيد الصدر يحدد آلية اختيار مدراء المكاتب لأعضاء الكتلة الصدرية (وثيقة)

2022/01/14 | 18:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، اختيار مديري المكاتب لأعضاء الكتلة الصدرية.وبحسب وثيقة تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن "السيد الصدر نصح القواعد الشعبية إلى عدم الاحتكاك بالنواب والتحلي بالصبر للاستمرار بإكمال المشروع الإصلاحي".

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