ما الذي يعنيه تجريد نجل الملكة إليزابيث من ألقابه؟ وماذا سيحل به بعدها؟

2022/01/14 | 18:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمير أندرو، دوق يورك، لن يُسمَّى بعد الآن بـ"السمو الملكي"، وفقًا لمصدر ملكي، فقد أُعيدت جميع ألقابه العسكرية والرعاية الملكية إلى الملكة، ولن يتمكن من استعادتها، كما يقول المصدر.

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