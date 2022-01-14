خلية الإعلام الأمني تنفي تعرض مقر تحالف ’عزم’ إلى هجوم في اليرموك

2022/01/14 | 18:25 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني

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تنويه من قيادة عمليات بغداد

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام خبر مفاده، استهداف لمقر أحد الأحزاب السياسية في منطقة (اليرموك) ضمن جانب الكرخ، وهنا توضح قيادة عمليات بغداد ان لا صحة لهذا الخبر وان الاعتداء كان على أحدى المقرات في منطقة (الأعظمية) فقط وان اجهزتنا الأمنية المختصة مستمرة بعملها بوتيرة عالية للتحقيق في هذا الحادث.

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١٤ كانون الثاني ٢٠٢٢

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