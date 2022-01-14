صناعة الطابوق تقترب من الاندثار في اهم معاقلها بديالى

2022/01/14 | 18:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشفت رابطة اصحاب معامل الطابوق في ديالى، الجمعة، بان صناعة الطابوق تقترب من الاندثار في اهم معاقلها.وقال صاحب منير عضو رابطة اصحاب معامل الطابوق في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اطراف قضاء بلدروز(30كم شرق بعقوبة) شكلت لعقود معقلا مهم لصناعة الطابوق في ديالى وكانت تورد انتاجها الى بغداد و5 محافظات اخرى في ان واحد […]

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