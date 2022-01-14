هذه أهدافه.. تقدم بشأن استهداف مقاره: سنعلن الجهة

2022/01/14 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في تحالف تقدم، حيدر الجنابي، اليوم الجمعة، سبب استهداف احد مقاو التحالف.

وقال الجنابي، في تصريح لـ(بغداد اليوم )، إن "استهداف مقر التحالف هو محاولة لارباك المشهد السياسي بعد النتائج التي افرزتها انتخابات تشرين ومخرجات جلسة البرلمان الاولى وهنا نؤكد انه لايمكن العودة للعنف لانه لايوصلنا إلى أي نتيجة".

وأوضح أن "الاستهداف الذي حصل على مقرنا ومقرات عزم والديمقراطي هو امر سياسي وتنافسي ولايخرج من هذا الإطار وبتالي فأن استهداف ثلاثة مقرات نتمنى أن لايتكرر لأن العنف لايخدم احد".

وتابع: "استهداف مقرنا صورته واضحة من جهات معترضة على نتائج الانتخابات والكل يحاول القيام بطرق معينة يراها مؤثرة على جهات أخرى لكنه بنفس الوقت علينا ان لانتهم جهة معينة بحالها لأن التحقيق اصبح الآن بعهدة الاجهزة الأمنية وفي حال انتهاء التحقيق فسنعلن عن الجهة التي استهدفت مقرنا".

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