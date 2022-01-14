بالوثيقة.. الصدر يحدد آلية اختيار مديري مكاتب أعضاء الكتلة الصدرية

2022/01/14 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الاشرف

حدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر آلية اختيار مديري مكاتب أعضاء الكتلة الصدرية الفائزين في انتخابات تشرين الاخيرة.

وجاء في الوثبقة ما هو نصه:

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