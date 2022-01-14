#أحمد_صبحى_منصور كتاب :( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل الثانى عشر : النساء ضمن مصطلح ( أمة )مقدمة : مصطلح ( أُمّة ) ( بالهمزة المضمومة والميم المشددة ) يعنى ( مجموعة أشياء ) .
وهو بهذا مفتوح من حيث العدد ( الكمّ ) ومفتوح أيضا من حيث النوع ( الكيف ) .
وأيضا يشمل الرجال والنساء .
ونعطى تفصيلا : أولا : ( أُمّة ) من غير الأحياء 1 ـ عدد من السني ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفصل الثانى عشر : النساء ضمن مصطلح ( أمة ) - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفصل الثانى عشر : النساء ضمن مصطلح ( أمة ) - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).