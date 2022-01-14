الفصل الثانى عشر : النساء ضمن مصطلح ( أمة ) - أحمد صبحى منصور

2022/01/14 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب :( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السُّنّى الذكورى ) الباب الأول : لمحة عامة الفصل الثانى عشر : النساء ضمن مصطلح ( أمة )مقدمة : مصطلح ( أُمّة ) ( بالهمزة المضمومة والميم المشددة ) يعنى ( مجموعة أشياء ) .



وهو بهذا مفتوح من حيث العدد ( الكمّ ) ومفتوح أيضا من حيث النوع ( الكيف ) .



وأيضا يشمل الرجال والنساء .



ونعطى تفصيلا : أولا : ( أُمّة ) من غير الأحياء 1 ـ عدد من السني ......





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