2022/01/14 | 18:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة تتصدر المحافظات العراقية بتعاطي المـخــــدرات والاتجار بها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 317Opj4a9KI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة تتصدر المحافظات العراقية بتعاطي المـخــــدرات والاتجار بها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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