 الاطار التنسيقي: اجندة مخابرات دولية تقف وراء هجمات “مقرات الاحزاب”

2022/01/14 | 18:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اتهم القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الجمعة، اجندة مخابرات دولية بالوقوف وراء الهجمات على مقرات الاحزاب في بغداد.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استهداف مقر اي حزب سياسي في العراق مدان ومستهجن ومرفوض وماحصل مساء يوم امس من استهداف لبعض المقرات السياسية مستنكر مؤكدا بانه هناك من لايريد الاستقرار في البلاد […]

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