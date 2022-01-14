الحكيم يحذر من مخطط مريب لزعزعة استقرار العراق

2022/01/14 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار

الحكيم ، اليوم الجمعة، من وجود "مخطط"

مريب لزعزعة استقرار العراق.

وقال الحكيم في تدوينة تابعتها وكالة

نون الخبرية، "إن استهداف مقرات أحزاب

وقوى سياسية ينذر بوجو

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