تنقيب عن مدرّبين !

2022/01/14 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

لا اختبار حقيقي يعلو على إظهار معادن

المدرّبين الحقيقيين، أكثر من اختبارهم

في قيادة فرق دوري الكرة الممتاز.

في المنافسات الرسمية، تنكشف قابليّات

المدرّبين، خاصّة الشباب منهم، وتتّض

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