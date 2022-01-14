2022/01/14 | 18:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

استحوذت أخبار انعقاد الجلسة الأولى

للبرلمان العراقي على الحيّز الأكبر من

اهتمامات الشارع العراقي بمختلف ألوانه

وأطيافه بانتظار الاصلاحات والتعديلات

المنتظرة لجملة من القوانين والقرارا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصلاحات القانون الرياضي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصلاحات القانون الرياضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).