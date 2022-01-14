دولة القانون يدين استهداف مقار الأحزاب: محاولات يائسة لإثارة الفتنة

2022/01/14 | 18:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … ادان ائتلاف دولة القانون بزعامة، نوري المالكي، اليوم الجمعة، استهداف مقار الأحزاب، عادا اياه بمحاولات يائسة لإثارة الفتنة وزعزعة امن البلد في الوقت الحالي.وذكر الائتلاف في بيان تلقته /المعلومة/، ان “ما حصل يوم امس، من اعتداءات جهات اجرامية مدانة استهدفت مقار احزاب سياسية وبعثات دبلوماسية هي اعتداءات لا تريد الاستقرار للعراق”.ودعا […]

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