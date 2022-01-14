هيئة حقوق الإنسان السعودية: التحرش ليس حكرا على الرجال 

2022/01/14 | 18:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو هيئة حقوق الإنسان السعودية، الدكتور غفون اليامي، أن جريمة التحرش "لا تعد حكرا على الرجال"، معددا الأسباب التي تستوجب التشهير باسم المتحرش أو المتحرشة.

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