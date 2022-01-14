جلسة استماع عاجلة لديوكوفيتش بعد قرار إلغاء تأشيرته

2022/01/14 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الأسترالية عن عقد جلسة استماع عاجلة ،اليوم الجمعة، لنجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم.

يأتي ذلك بعد إعلان وزير الهجرة الأسترالي أليكس هوك في وقت سابق اليوم إلغاء التأشيرة الخاصة باللاعب مجددا.

وذكرت الدائرة الفيدرالية ومحكمة الأسرة الأسترالية عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر: “نوفاك ديوكوفيتش أمام وزير الهجرة والمواطنة وخدمات المهاجرين وشؤون التعددية الثقافية في جلسة استماع في الساعة 8:45 مساء (9:45 مساء بتوقيت جرينيتش)”.

ويتوقع أن يطلب ديوكوفيتش إجراءات استئناف عاجلة حيث يسعى للاحتفاظ بمكانه ضمن المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق منافساتها يوم الاثنين المقبل.

وكان وزير الهجرة هوك قد أعلن اليوم أن تأشيرة دخول ديوكوفيتش إلى أستراليا ألغيت بسبب “اعتبارات الصحة والنظام الجيد، على أساس أن هذه الخطوة تصب في الصالح العام.”

ويعني القرار أن ديوكوفيتش يواجه الآن الترحيل من أستراليا، وذلك قبل أيام قليلة من مشاركته التي كانت منتظرة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى في الموسم، والتي توج بلقبها 9 مرات.

وأثارت قضية ديوكوفيتش، الذي تحدث كثيرا عن شكوك بشأن لقاح فيروس كورونا، جدلا كبيرا، خاصة في دولة أخضعت مواطنيها لحالة إغلاق لأشهر عديدة بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا.

وقال هوك في بيان “حكومة (سكوت) موريسون ملتزمة تماما بحماية الحدود الأسترالية، خاصة فيما يتعلق بوباء كوفيد-19”.وتشكل بطولة أستراليا المفتوحة فرصة أمام ديوكوفيتش للانفراد بالرقم القياسي في بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى، حيث يتقاسم الرقم القياسي الحالي مع روجيه فيدرر ورافاييل نادال برصيد 20 لقبا لكل منهم.

وأوقعت قرعة البطولة التي أجريت أمس الخميس، ديوكوفيتش “34 عاما” المصنف الأول على العالم في مواجهة مواطنه ميومير كيكمانوفيتش ضمن منافسات الدور الأول يوم الاثنين المقبل.

وكان ديوكوفيتش قد جرى التحفظ عليه وإلغاء تأشيرته بقرار من سلطات الحدود الأسترالية في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، بعدما دخل أستراليا دون تقديم دليل على أحقيته في الحصول على إعفاء طبي من تلقي لقاح فيروس كورونا.

وقررت محكمة في ملبورن يوم الاثنين الماضي رفض قرار إلغاء التأشيرة وإنهاء التحفظ عليه، لكن وزير الهجرة اتخذ قراره اليوم بإلغاء التأشيرة.

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