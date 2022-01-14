حلف شمال الأطلسي يعلن أنه سيعزز تعاونه مع أوكرانيا بعد الهجوم الإلكتروني

2022/01/14 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ ،اليوم الجمعة، أن الحلف سيوقّع مع أوكرانيا اتفاقًا لتعزيز تعاونهما في مجال مكافحة الهجمات الإلكترونية، ما سيمنح كييف حق الوصول إلى خبرة الحلفاء في مكافحة “البرامج الخبيثة”.

يأتي ذلك بعدما أعلنت أوكرانيا الجمعة أن عددًا من المواقع الالكترونية الحكومية تعرّضت لهجوم معلوماتي كبير، على خلفية توترات شديدة بين الدول الغربية وروسيا.

المصدر: AFP

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