توضيح من عمليات بغداد حول استهداف مقرات تابعة لأحزاب سياسية

2022/01/14 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أصدرت عمليات بغداد، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن استهداف مقرات تابعة لأحزاب سياسية.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تناقلت خبرا مفاده، استهداف لمقر أحد الأحزاب السياسية في منطقة (اليرموك) ضمن جانب الكرخ، وهنا توضح قيادة عمليات بغداد أن لا صحة لهذا الخبر وأن الاعتداء كان على أحد المقرات في منطقة (الأعظمية) فقط".وأضافت: "اجهزتنا الأمنية المختصة مستمرة بعملها بوتيرة عالية للتحقيق في هذا الحادث".

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