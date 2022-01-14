الأردن.. صلوات من أجل شفاء البشرية بـ

2022/01/14 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيت الكنائس الكاثوليكية في الأردن الجمعة، اليوم السنوي الثاني والعشرين للحج الوطني المسيحي إلى موقع عمّاد السيّد المسيح (المغطس)، الذي يقع شمال البحر الميت على الضفة الشرقية من نهر الأردن.

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