ائتلاف دولة القانون يدين استهداف مقار الأحزاب

2022/01/14 | 18:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دان ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، الهجمات التي تعرضت لها مقار حزبية، فجر اليوم، واعتبر ذلك محاولات يائسة، لإثارة الفتنة.وقال الائتلاف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “ما حصل يوم أمس من اعتداءات جهات إجرامية مدانة استهدفت مقار أحزاب سياسية وبعثات دبلوماسية هي اعتداءات لا تريد الاستقرار للعراق”.وأضاف، …

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