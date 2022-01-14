المصارف الخاصة: مبادرات تتعلق بالقطاعات الثقافية والاجتماعية

2022/01/14 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملا أفصحت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الجمعة، عن مبادرات عديدة تتعلق بالقطاعات الثقافية والاجتماعية.وقال المدير التنفيذي للرابطة علي المصطاف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المبادرات هي من صندوق المبادرات المجتمعية التي يشرف عليه البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف ويمول من تبرعات القطاع المصرفي"، مبيناً أن "هذا الصندوق عمل خلال الفترات السابقة لعدة مشاريع وكان آخرها شارع المتنبي".وأشار المصطاف إلى أن "هناك مشاريع مقبلة، نعمل على بناية جديدة متكاملة 100 نزيل في دار الرشاد وينتهي العمل بها منتصف شهر اذار إضافة الى تأهيل ساحة الحسنين القريبة من جسر ذي الطابقين وساهمنا في اكمال دار الأيتام الذي يديره هشام الذهبي وهناك مبادرات عديدة أخرى تتعلق بالقطاعات الثقافية والاجتماعية".وأضاف، أن "كل مشروع له مخصصات مالية معينة بحسب نوعه والصندوق يغذى بشكل شهري من المصارف كتبرعات لذا التخصيص ليس ثابتا وإنما متحرك بحسب تبرعات المصارف أو أحياناً نحن ندعو المصارف للتبرع الى مشروع معين ليكون تخصيصه معينا"، موضحاً أن "هذه المشاريع تنتهي عند الشهر الخامس من السنة الحالية".

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