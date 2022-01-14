أمر عاجل من الصدر يخص

2022/01/14 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنويه: نود إعلام الأخوة والأخوات الأعزاء جميعاًبأمر سماحة السيد القائد تم تغير اسم البيج الى (ثقة القائد) علماً سوف يكون هذا البيج بإشرافي المباشر اخوكمحسن العذاري

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