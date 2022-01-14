بعد قصف الخضراء.. بيان غاضب لليونيسيف: يجب حماية أطفال العراق

2022/01/14 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت ممثلة اليونيسف في العراق شيما سن جوبتا، مختلف الأطراف في ‏العراق، الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية الأطفال في كل ‏الأوقات.‏

وقالت جوبتا في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان " طفل وامرأة، اصيبا وتعرضت مدرسة للأضرار ‏في هجوم صاروخي الليلة الماضية في بغداد، مشددة على ضرورة حماية الأطفال من ‏الهجمات في جميع الأوقات، و أن تكون المدارس والمنازل آمنة ‏دائما".‏

وأضافت: "نتمنى الشفاء العاجل للطفل والمرأة المصابين"، مؤكدة أن "لا ‏شيء يبرّر الهجمات على المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء".‏

وتابعت أن "جميع الأطفال في العراق ‏يستحقون أن يعيشوا حياتهم دون تهديد دائم بالعنف، ويجب حماية ‏المدارس كونها مكانا وملاذا للأطفال للتعلم وتحقيق إمكاناتهم".‏

واشارت الى ان "الهجمات على المدارس والمنشآت التعليمية هي واحدة من 6 ‏انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، ووفقا لإعلان المدارس الآمنة، الذي أقره ‏العراق في أيار (مايو) عام 2015، فإن الهجمات على المدارس تعرض ‏الطلاب وموظفي التعليم للأذى، وتحرم أعدادا كبيرة من الأطفال ‏والطلاب من حقهم في التعليم، وبالتالي تحرم المجتمعات من الأسس التي ‏يبنون عليها مستقبلهم".‏

يأتي البيان عقب الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء في ‏العاصمة بغداد مساء أمس الخميس، والذي أسفر عن وقوع اصابات.‏

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