السنة الامازيغية لا تصلح للأدلجة - عذري مازغ

2022/01/14 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ https://www.yoاللهف وراء تاريخ الآخرين لا يؤسس لهويتك بل يطمسها، الملك شيشناق وإن كان امازيغيا فهو مصري وحتى قبره وكنوزه وجدت بوادي الملوك وأكثر من هذا لم يكن معروفا إلا حين اكتشف قبره بكنوزه الفضية، ينتسب جده الثامن إلى قبيلة المشواش بليبيا، أسس العائلة 22 وتسمى العائلة اللوبية او الليبية لا يعني الامر أنه ليبي لسبب بسيط: لا يمكن إسقاط الحدود الجغرافية الآنية على دول لم تكن تعرفها في الماضي و ......





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