اتلاف 400 ألف جرعة من لقاح “موديرنا” في أوغندا

2022/01/14 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اضطرت السلطات الأوغندية لإتلاف 400 ألف جرعة من لقاح “موديرنا” المضاد لفيروس كورونا بسبب انتهاء صلاحيتها، حسب وزيرة الصحة جين أسينغ.ونقلت بوابة الأخبار الأوغندية “نايل بوست نيوز” عن الوزيرة قولها: “لقاح “موديرنا” مخزن في درجات حرارة منخفضة ويجب تسييله قبل استخدامه.أرسلنا دفعة من 500000 جرعة منه مؤخرا إلى منطقة أتشولا، حيث […]

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