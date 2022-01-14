2022/01/14 | 19:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استخدمت شرطة تونس العاصمة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مئات المحتجين على قرارات الرئيس قيس سعيد، حيث تجمهروا متحدين قرار منع التجمعات الذي أقر لمكافحة انتشار كورونا.وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن المتظاهرين الذين تجمعوا في شارع محمد الخامس بالعاصمة رددوا شعارات من قبيل “لا حال يدوم، بن علي البارح وقيس اليوم” و”يسقط […]

ظهرت المقالة تونس..



استخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات في تفريق المتظاهرين أولاً على ايرث نيوز.

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