هل يمكن أن يقود طيّار منفرد طائرة تجارية قريبًا؟

2022/01/14 | 19:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كانت الطائرات التي تتكون من طيّارين اثنين القاعدة في الطيران التجاري لأكثر من 30 عاماً.ومع تقدم التكنولوجيا، تنظر شركات الطيران إلى عمليات الطيّار الفردي كوسيلة لتوفير المال، ومعالجة النقص في الطيارين.ولكن هل ذلك ممكن وآمن؟

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