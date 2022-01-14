السعودية تحبط محاولتي تهريب أكثر من 8.3 ملايين حبة كبتاغون

2022/01/14 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية ،اليوم الجمعة، محاولة تهريب كمية ضخمة من الحبوب المخدرة عبر ميناء جدة.

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية عن تمكنها من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8.3 مليون حبة كبتاغون، وأوضحت أنه تم العثور على المواد المخدرة مخبأة في إرساليتين كانتا في طريقهما إلى المملكة عبر ميناء جدة.

ونشرت الهيئة عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“ مقطع فيديو يوثق ضبطها الإرساليتين عبر المنفذ.

#ارقد_وآمن | هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك في ميناء جدة الإسلامي تتمكن من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 8,3 مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إرساليتين، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات وعددهم 3 أشخاص.🔗| https://t.co/rqFT7KxANn#زاتكا pic.twitter.com/OIYKn8Y6Kj

— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) January 14, 2022

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