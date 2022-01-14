اليونيسف: لا شيء يبرر الهجمات على المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء

2022/01/14 | 19:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت ممثلة منظمة اليونيسف في العراق شيما سن جوبتا ،اليوم الجمعة، إصابة طفل وامرأة وتدمير مدرسة في الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأمريكية ببغداد الخميس.

وشددت جوبتا في بيان، على ضرورة حماية الأطفال من الهجمات في جميع الأوقات وأن تكون المدارس والمنازل آمنة دائما، مؤكدة انه لا شيء يبرر الهجمات على المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء.

ودعت اليونيسف جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية الأطفال في كل الأوقات، مشيرة الى أن جميع الأطفال في العراق يستحقون أن يعيشوا حياتهم دون تهديد دائم بالعنف.

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