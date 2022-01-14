دعما لذوي الدخل المحدود.. مواطنون يطالبون باستمرار السلة الغذائية (فيديو)

2022/01/14 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادبعد ان اعتمدت وزارة التجارة السلة الغذائية، طالب عدد من المواطنين باستمرار السلة الغذائية لما لها من دعوا للعوائل من ذوي الدخل المحدود.

واكد المواطنين بان السلة الغذائية ساهمت برفع المعيشة نبيا وتقليل العبأ على العوائل الفقيرة وخطوة بالاتجاه الصحيح.

وقالت ام محمد ذو الـ50 عاما في حديث مع (بغداد اليوم)، ان "السلة الغذائية خطوة اسهمت في دعم العوائل الفقيرة وندعو الى الاستمرار بها مع ايجاد تحسينات لها".

وافادت ام محمد ان "السلة الغذائية ساهمت بدعم المواطن الفقير وان على الحكومة العراقية ووزارة التجارة استمرار وتوفير تلك السلة دعما للعوائل المحتاجة في البلاد".

ويرى علي الموسوي صاحب وكالة مواد غذائية في حديث مع (بغداد اليوم)، ان "قرار حجب السلة الغذائية عن ذوي الدخل العالي والرواتب الدرجات الاولى اسهمت في تقليل العبأ وسهوله توفيرها للعوائل الفقيرة".

واضاف ان "بعض العوائل الفقيرة لاتوجد لديها القدرة على شراء ابسط المواد الغذائية الا ان السلة الغذائية ساهمت بشكل كبير من تخفيف العبأ وتوفير المواد الاساسية".

ودعا الموسوي وزارة التجارة الى "استمرار السلة الغذائية دعما لتلك الشريحة التي تشكل الطبقة الاوسع في المجتمع وحاجتهم الماسة اليها".

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