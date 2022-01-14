الحشد يصدر بيانا حول رفع صورة شخصية سياسية على أخرى للشهيد المهندس بذي قار

2022/01/14 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، بيانا حول رفع صورة شخصية سياسية على أخرى للشهيد المهندس بذي قار.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نستنكر بألم شديد رفع صورة شخصيّة سياسيّة على صورة الشّهيد القائد المهندس في محافظة ذي قار دون تبليغنا بذلك، مما جعل إبناء المحافظة العزيزة وإبناء الشهيد القائد من إنزال جميع الاعلانات المؤخذ بها موافقة وإبقاء صورة الشهيد المهندس".

واضافت بالقول: "نشكرُ الأهالي الأوفياء والشباب الغيارى الّذي حفظوا صورة شهيدهم القائد،ونشكر مدير الشركة محمد الشرع لـ تعاونهُ وموقفهُ المشرف"، مؤكدة ان "صورة الشهيد المهندس وُضِعَتْ بتسويغ قانوني، و تم استئجار المكان من قبل الشّركة المعنية بـ تاريخ 15/12/2021 وعلى ضوء ذلك تم التواصل مع الشركة المعنية وتم تبليغنا بـ إنزال جميع الاعلانات الذي وضعت على صورة الشهيد المهندس و تمديد وإبقاء الاعلان لـ فترة 5/2/2022".

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