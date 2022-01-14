2022/01/14 | 19:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفصحت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الجمعة، عن مبادرات عديدة تتعلق بالقطاعات الثقافية والاجتماعية.وقال المدير التنفيذي للرابطة علي المصطاف، إن “المبادرات هي من صندوق المبادرات المجتمعية التي يشرف عليه البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف ويمول من تبرعات القطاع المصرفي”، مبيناً أن “هذا الصندوق عمل خلال الفترات السابقة لعدة مشاريع وكان آخرها شارع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المصارف الخاصة تكشف عن مبادرات تتعلق بالقطاعات الثقافية والاجتماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المصارف الخاصة تكشف عن مبادرات تتعلق بالقطاعات الثقافية والاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).