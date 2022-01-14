2022/01/14 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الجمعة، القبض على 15 متهما ومطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “مفارز مديرية شرطة واسط، تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة”.واضافت أن “حيث القى قسم مكافحة المخدرات القبض على (٢) […]

ظهرت المقالة بينها المخدرات..



القبض على 15 متهما ومطلوبا بقضايا مختلفة في واسط أولاً على ايرث نيوز.

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