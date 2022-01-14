الديمقراطي يدين الاعتداءات على مقره ومقرات أحزاب سياسية ببغداد

2022/01/14 | 19:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أدان المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، الجمعة، الاعتداءات على مقره ومقرات الاحزاب السياسية في العاصمة بغداد.وقال المكتب في بيان تلقته /المعلومة/، “مرة اخرى وفي تصرفات غير لائقة وبعيدة عن الاخلاق السياسية وضد القانون، تنفذ اعتداءات على مقرنا في بغداد ومقرات بعض الاطراف السياسية”.وأضاف، “نحن في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني نعتبر […]

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