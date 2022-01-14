نقل الطاقة عبر سوريا.. لبنان يؤكد: السفيرة الأميركية أجابت عن بعض هواجسنا

2022/01/14 | 19:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، الجمعة، إن سفيرة الولايات المتحدة أبلغت الحكومة اللبنانية أنه ينبغي ألا تساورها أي مخاوف من قانون العقوبات الأميركية فيما يتعلق بخطط تلقي إمدادات من الطاقة من دول بالمنطقة.

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