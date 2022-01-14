صحة كركوك تتخذ إجراءً بعد تسجيل إصابات بكورونا بين الطلبة

2022/01/14 | 19:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت دائرة صحة كركوك، اليوم الجمعة، تكثيف حملاتها لإعطاء لقاحات كورونا في مدارس المحافظة.وقال مدير صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق، إن” كركوك تصدرت بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ أسبوع تقريبا”، مؤكدا أن “ذلك يتطلب تعاون الجميع وسنعمل على تكثيف الجهود لإعطاء لقاحات كورونا في المدارس من خلال اللجان المتنقلة”.وأضاف، أن […]

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