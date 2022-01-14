الأمن التونسي يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ضد الرئيس في ذكرى الثورة

2022/01/14 | 19:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء التونسية التي تديرها الدولة إن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود التي خرجت إلى الشوارع للاحتجاج على الرئيس قيس سعيد، الجمعة.

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