متنبئ: لاتوجد توقعات لهطول الثلوج في بغداد

2022/01/14 | 19:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، عدم هطول الثلوج في بغداد.وقال العطية في منشور على الفيسبوك، تابعته وكالة ايرث نيوز، إنه “لاتوجد توقعات لهطول الثلوج في العاصمة بغداد”.واضاف ان “ربما هناك فرص لامطار متجمدة بعد ظهر الاثنين”.ن.ع

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