2022/01/14 | 19:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اطلع امين بغداد علاء معن، الجمعة، على الفعاليات الفنية والثقافية والسينمائية في المتنبي، داعياً المثقفين للاستمرار باحياء فعالياتهم مساءً.

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وقال بيان للامانة، تلقاه "ناس" (14 كانون الثاني 2022)، إن "امين بغداد زار المتنبي وبناية القشلة وشارع الرشيد اليوم الجمعة لدعم الفعاليات الثقافية والفنية لعدد من المهتمين بالشأن التراثي البغدادي والعراقي واستمع لافكارهم وآرائهم حول مشروع نهضة بغداد وتطوير الشوارع والمناطق التراثية المهمة وسط العاصمة".

كما وجه امين بغداد "دعوة لجميع المثقفين والادباء والشعراء والفنانين للاستمرار باحياء فعاليات زقاق المتنبي مساءً والابقاء على الحركة الثقافية وافتتاح محال بيع الكتب لوقت متأخر من الليل لاعادة الحياة للمنطقة التي عانت لسنوات طوال من الاهمال".

وتابع ان "المعمار علاء معن شارك بحضور السياسي العراقي الاستاذ نصار الربيعي والاستاذ فخري كريم والاستاذ رائد فهمي الجلسة التأبينية للاقتصادي العراقي الراحل سنان الشبيبي والذي اقامته دار المدى في المتنبي".

وأشار الى ان "أمين بغداد التقى عدد من المثقفين والفنانين وتجول في شارع الرشيد للاطلاع على معالم واروقة ومقاهي الشارع التراثية ومنها مقهى الزهاوي ومقهى ام كلثوم ومقهى حسن عجمي للاستماع لروادها والاطلاع على مقترحاتهم وآرائهم استعداداً لمشروع تأهيل شارع الرشيد واعادته الى ماكان عليه ليصبح قبلة سياحية جديدة بعد زقاق المتنبي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد يلتقي ’مثقفي المتنبي’ لمناقشة مشروع تأهيل شارع الرشيد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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