بعدما اثارته بغداد اليوم.. تحرك عاجل لمعالجة ملف اهم سدود العراق الحدودية

2022/01/14 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، عن تحرك عاجل لمعالجة ملف اهم سدود العراق الحدودية.

‏وقال مدير ناحية مندلي وكالة ( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إنه "بعد تسليط الاضواء على ملف سد مندلي من قبل وكالة بغداد اليوم والاشكالات التي تعترض مسار برنامج انقاذه بعدما سيطرت الترسبات الطينية على 90% من قدرته التخزينية وصل وفد رفيع من وزارة الموارد المائية الى السد بناء على توجهيات الوزير من اجل اجراء كشف ميداني واعداد تقرير عن وضعه الحالي".

‏وأضاف الخزاعي، إن "كل الدوائر المعنية برفع الترسبات الطينية الان مستعدة للعمل لكن بانتظار جهد دائرة رفع الالغام من اجل اجراء تمشيط شامل وتقديم تقرير يؤكد خلو السد من اي ذخائر او الغام للبدء بالعمل".

‏وأكد أن "ملف السد اخذ اهتمام من قبل وزارة الموارد المائية ونأمل ان تكون اليات كري وتطهير السد سريعة من اجل الاستعداد لاي سيول قادمة لخزنها خاصة وأن مناطق شرق ديالى في اشارة الى الحدودية تعاني من ازمة جفاف حادة في الاشهر الاخيرة".

وفي وقت سابق، اثارت بغداد اليوم قبل ايام موضوع سد مندلي وتاخر حسم ملفه رغم تفريغ مياهه منذ اسابيع وسط مخاوف من ان تاخر عملية رفع الترسبات ستضيع فرصة خزن مياه السيول مع فصل الشتاء.

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